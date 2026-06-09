- Bola Branca 18h15
- 08 jun, 2026
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Avançado belga Divock Origi anuncia fim de carreira aos 31 anos
09 jun, 2026 - 06:55 • Jaime Dantas
No Instagram, o avançado diz aos fãs que "a sua missão está completa" e agradece aos fãs, treinadores e colegas de equipa que o "moldaram" dentro e fora de campo.
Divock Origi, ex-Liverpool, anunciou o fim da carreira, esta segunda-feira, aos 31 anos, através de uma publicação nas redes sociais.
No Instagram, o avançado diz aos fãs que "a sua missão está completa".
"Vivi os meus sonhos de infância, de jogar em grandes palcos e ganhar grandes troféus", recorda.
Na mesma publicação, o jogador agradece aos adeptos "que o ajudaram a brilhar" e a todos os treinadores e colegas de equipa "estiveram ao seu lado".
"Vocês moldaram me muito para além do campo", reconhece.
Origi lembra ainda a família, a seleção e as suas raízes quenianas. "Representar a Bélgica, a minha nação, enquanto carregava o Quénia, as minhas raízes, foi uma alegria", completa.
Para trás fica uma carreira de 12 anos ao mais alto nível, com a passagem mais marcante pelo Liverpool, onde ganhou uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes. O avançado teve ainda passagens pelo Lille, Wolfsburgo, Milan e Nottingham Forest.
Depois da passagem pelos reds, de onde saiu a custo zero, Origi assinou pelo Milan, onde entrou numa fase de declínio. Marcou apenas dois golos em 36 jogos pelos rossoneri e seguiu depois por empréstimo para o Nottingham Forest, em 2023/24.
Acabaria por rescindir contrato com o clube italiano em dezembro de 2025. O último jogo da carreira foi a 19 de maio de 2024, na vitória do Forest frente ao Burnley, por 2-1.
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