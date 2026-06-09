Avançado belga Divock Origi anuncia fim de carreira aos 31 anos

Divock Origi, ex-Liverpool, anunciou o fim da carreira, esta segunda-feira, aos 31 anos, através de uma publicação nas redes sociais.

No Instagram, o avançado diz aos fãs que "a sua missão está completa".

"Vivi os meus sonhos de infância, de jogar em grandes palcos e ganhar grandes troféus", recorda.

Na mesma publicação, o jogador agradece aos adeptos "que o ajudaram a brilhar" e a todos os treinadores e colegas de equipa "estiveram ao seu lado".

"Vocês moldaram me muito para além do campo", reconhece.



Origi lembra ainda a família, a seleção e as suas raízes quenianas. "Representar a Bélgica, a minha nação, enquanto carregava o Quénia, as minhas raízes, foi uma alegria", completa.

