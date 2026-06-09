Mateus Fernandes no Real Madrid? Vasco Seabra "ainda não sabe" o teto máximo do médio

Passaram dois anos desde a saída de Mateus Fernandes de Portugal. Em dois anos, o médio de 21 anos não perdeu o rótulo de jovem, mas ganhou arcabouço na Premier League, tanto que, passado tão pouco tempo, vê o nome associado ao colosso de Madrid. Uma subida, aparentemente, estratosférica que, para quem conhece o algarvio, "faz sentido".

"O Mateus tem demonstrado época após época que, quanto maior é o nível em que ele compete, melhor resposta consegue dar. Ainda não tenho muito bem presente qual será o nível em que ele vai conseguir estancar ou estabilizar. Parece-me que é daquele perfil de jogadores que, quanto maior é o nível, mais valor e qualidade consegue acrescentar à equipa", explica Vasco Seabra, em entrevista a Bola Branca.

O técnico do Arouca encontrou Mateus Fernandes no Estoril, na época 2023/24, na altura emprestado pelo Sporting. Sob a batuta de Vasco Seabra, o médio instalou-se no futebol de Primeira, conseguindo os minutos a um nível que ainda não conseguira atingir pelo clube de Alvalade.

"Ele tem uma abrangência gigante, tem qualidade técnica, é um miúdo com coração e uma cabeça fantástica. Esperávamos, e eu esperava em particular, que ele pudesse atingir equipas de topo de forma tão rápida. Mas seria falso dizer-lhe que esperava que, dois anos depois, pudesse estar nas cogitações do Real Madrid. Ele era realmente muito jovem quando passou por nós", reconhece, à Renascença.