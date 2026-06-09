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Mateus Fernandes no Real Madrid? Vasco Seabra "ainda não sabe" o teto máximo do médio

09 jun, 2026 - 12:45 • João Filipe Cruz

Em Bola Branca, o técnico do Arouca recorda os tempos de Estoril com o jovem médio, de 21 anos, e não duvida que ser treinado por José Mourinho seria "profícuo para ambos".

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Passaram dois anos desde a saída de Mateus Fernandes de Portugal. Em dois anos, o médio de 21 anos não perdeu o rótulo de jovem, mas ganhou arcabouço na Premier League, tanto que, passado tão pouco tempo, vê o nome associado ao colosso de Madrid. Uma subida, aparentemente, estratosférica que, para quem conhece o algarvio, "faz sentido".

"O Mateus tem demonstrado época após época que, quanto maior é o nível em que ele compete, melhor resposta consegue dar. Ainda não tenho muito bem presente qual será o nível em que ele vai conseguir estancar ou estabilizar. Parece-me que é daquele perfil de jogadores que, quanto maior é o nível, mais valor e qualidade consegue acrescentar à equipa", explica Vasco Seabra, em entrevista a Bola Branca.

O técnico do Arouca encontrou Mateus Fernandes no Estoril, na época 2023/24, na altura emprestado pelo Sporting. Sob a batuta de Vasco Seabra, o médio instalou-se no futebol de Primeira, conseguindo os minutos a um nível que ainda não conseguira atingir pelo clube de Alvalade.

"Ele tem uma abrangência gigante, tem qualidade técnica, é um miúdo com coração e uma cabeça fantástica. Esperávamos, e eu esperava em particular, que ele pudesse atingir equipas de topo de forma tão rápida. Mas seria falso dizer-lhe que esperava que, dois anos depois, pudesse estar nas cogitações do Real Madrid. Ele era realmente muito jovem quando passou por nós", reconhece, à Renascença.

Ainda que um salto para os "merengues" não aparecesse nas cartas de Vasco Seabra tão cedo, o técnico não está, de todo, surpreendido com o rumo que a carreira do jovem levou.

"Esperava que ele pudesse atingir o nível Premier League em muito pouco tempo. Ele tinha realmente uma mentalidade e um compromisso de jogo diários, em treino também, que me faziam prever que ele pudesse chegar a um nível muito alto", atira.

O chamamento do Real Madrid tem eco na imprensa desportiva em Espanha e Inglaterra, onde Mateus Fernandes cedo se impôs, primeiro no Southampton e, depois, no West Ham, que desembolsou mais de 40 milhões de euros para contar com o internacional português.

Nos "hammers", o ex-Sporting marcou quatro golos mas, mais do que isso, despertou o apetite dos gigantes, que salivaram ainda mais quando foi confirmada a descida de divisão do emblema de Londres, treinado por Nuno Espírito Santo.

A confirmar-se o salto, encontrará José Mourinho no Santiago Bernabéu. Mateus Fernandes "não é muito de necessitar de conforto emocional a toda a hora" e, portanto, voltar a ter um técnico português não lhe trará vantagem por si só. Contudo, facto de ser o "Special One" pode ser "profícuo".

"O Mateus necessita, essencialmente, que confiem nele, que exijam dele. Acredito que um perfil como o José Mourinho, um 'expert' na comunicação, na liderança, na forma como consegue gerir expectativas e frustrações dos jogadores, puxando-os para cima e desafiando-os a serem melhores, seria um casamento que poderia ser muito profícuo para ambos", conclui Vasco Seabra.

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