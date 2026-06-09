Real Madrid anuncia saída de Arbeloa. Porta aberta para Mourinho

O Real Madrid anunciou esta terça-feira a saída do treinador Álvaro Arbeloa, após ambas as partes terem chegado a um acordo para a cessação do vínculo. O caminho fica livre para José Mourinho.

Antigo defesa do Real Madrid, Arbeloa, que já havia orientado equipas dos escalões de formação e a equipa B do clube, foi nomeado treinador principal em janeiro para substituir Xabi Alonso. Sob o seu comando, os merengues terminaram a temporada no segundo lugar da Liga espanhola.

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Alonso tinha deixado o cargo após a derrota frente ao FC Barcelona na Supertaça de Espanha, mas Arbeloa também enfrentou dificuldades para estabilizar um balneário dividido, numa fase em que o rendimento da equipa continuou a deteriorar-se.

"O Real Madrid C. F. e Álvaro Arbeloa chegaram a um acordo para pôr termo à sua etapa como treinador da equipa principal", afirmou o clube em comunicado.

"O Real Madrid agradece profundamente a Álvaro Arbeloa, que ao longo de toda a sua trajetória no clube, desde a sua chegada à formação, demonstrou sempre lealdade, compromisso e profissionalismo. Representa um exemplo dos valores do nosso clube."

Nos dias que antecederam as eleições internas de domingo, o presidente Florentino Pérez anunciou que José Mourinho seria o novo treinador, naquele que será o regresso do técnico português ao Santiago Bernabéu.

A temporada do Real Madrid ficou marcada por vários contratempos, entre eles a eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Bayern de Munique e o segundo lugar na La Liga, atrás do campeão Barcelona.