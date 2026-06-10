- Bola Branca 18h14
- 10 jun, 2026
-
Mundial 2026
Estados Unidos acusam árbitro de "ligações a organizações terroristas"
10 jun, 2026 - 17:06 • Carlos Calaveiras
Artan proibido de entrar nos Estados Unidos falha Mundial 2026.
O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan foi impedido de entrar nos Estados Unidos para apitar jogos do Mundial 2026 devido a "ligações a suspeitos de integrarem organizações terroristas".
"Após uma inspeção mais detalhada por parte da CBP [Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, em português], foram descobertas informações desfavoráveis, incluindo a ligação com suspeitos de integrarem organizações terroristas. A administração do presidente Trump não permitirá a entrada de qualquer ameaça à segurança no nosso país, ponto final", escreveu um elemento da CBP em comunicado, citado pelo “The Times”.
Omar Abdulkadir Artan, considerado o melhor árbitro africano da atualidade, fica, assim, fora do evento que começa a 11 de junho.
"Vou estar no próximo Mundial" em 2030, garantiu Artan.
- Bola Branca 18h14
- 10 jun, 2026
-