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Mundial 2026

Estados Unidos acusam árbitro de "ligações a organizações terroristas"

10 jun, 2026 - 17:06 • Carlos Calaveiras

Artan proibido de entrar nos Estados Unidos falha Mundial 2026.

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O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan foi impedido de entrar nos Estados Unidos para apitar jogos do Mundial 2026 devido a "ligações a suspeitos de integrarem organizações terroristas".

"Após uma inspeção mais detalhada por parte da CBP [Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, em português], foram descobertas informações desfavoráveis, incluindo a ligação com suspeitos de integrarem organizações terroristas. A administração do presidente Trump não permitirá a entrada de qualquer ameaça à segurança no nosso país, ponto final", escreveu um elemento da CBP em comunicado, citado pelo “The Times”.

Omar Abdulkadir Artan, considerado o melhor árbitro africano da atualidade, fica, assim, fora do evento que começa a 11 de junho.

"Vou estar no próximo Mundial" em 2030, garantiu Artan.

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