Árbitro impedido de ir ao Mundial vai apitar Supertaça Europeia

O árbitro somali impedido de entrar nos Estados Unidos para o Mundial foi nomeado pela UEFA para dirigir a Supertaça Europeia.

Omar Artan vai estar na partida entre PSG e Aston Villa, em Salzburgo, a 12 de agosto.

"O futebol tem o propósito de unir as pessoas, e a UEFA deseja demonstrar seu respeito por Omar e suas excelentes habilidades de arbitragem", disse Aleksander Ceferin, presidente do organismo europeu, em comunicado.

Segundo a UEFA, a decisão de nomear o árbitro de 34 anos "foi tomada no âmbito de um acordo recentemente assinado com a CAF [Confederação Africana de Futebol] para incentivar a cooperação em diversas áreas, incluindo a arbitragem".

O comunicado garante que as duas confederações "estão unidas por um desejo comum de desenvolver o futebol em todos os níveis e de promover os valores fundamentais da unidade, igualdade e não discriminação".

De recordar que esta segunda-feira, Omar Abdulkadir Artan, que deveria ser o primeiro somali a arbitrar jogos do Mundial 2026 de futebol, viu ser-lhe negada autorização para entrar nos Estados Unidos, um dos três países que vai receber o Mundial2026, juntamente com o Canadá e o México.

Em comunicado, a FIFA confirmou que o árbitro Omar Abdulkadir Artan não poderá treinar ou apitar jogos do Mundial2026, depois de lhe ter sido negada a entrada nos Estados Unidos, e sublinhou que "não interfere nos procedimentos de imigração do país anfitrião, incluindo a concessão de vistos".