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Bernardo Silva perto do Real Madrid

11 jun, 2026 - 21:28

Internacional português tem sido cobiçado por Barcelona e Atlético Madrid.

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O médio Bernardo Silva está muito próximo de ser reforço do Real Madrid.

A informação está a ser avançada, esta quinta-feira, pelo jornal “Marca”.

Segundo a mesma fonte, pode haver “fumo branco” mesmo antes da estreia de Portugal no Mundial 2026, a 17 de junho.

O contrato em cima da mesa deverá ser até 2028, com mais uma temporada de opção.

Bernardo Silva está de saída do Manchester City, após nove épocas, e vinha sendo cobiçado também por Barcelona e Atlético Madrid.

Depois dos defesas Konaté e Dumfries, Bernardo Silva pode ser o terceiro reforço do novo Real Madrid, agora orientado por José Mourinho.

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