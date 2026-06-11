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Inglaterra
César Peixoto perto do Wolverhampton
11 jun, 2026 - 00:21 • Carlos Calaveiras
Gil Vicente em risco de ficar sem treinador.
O treinador César Peixoto terá um princípio de acordo com o Wolverhampton, de Inglaterra.
A informação está a ser avançada por Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências.
A confirmar-se, César Peixoto deixa o Gil Vicente e avança para a sua primeira experiência no estrangeiro.
Na temporada que agora terminou, a equipa de Barcelos terminou a I Liga no sexto lugar com 50 pontos.
O Wolverhampton caiu da Premier League e vai disputar o Championship, a segunda divisão de Inglaterra.
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