Haiti obrigado a alterar camisola do Mundial por alusão a batalha

O Haiti, que se estreia no domingo, foi forçado a alterar a camisola para o Mundial 2026, depois de a FIFA ter considerado que a atual contém elementos demasiado "políticos".

A notícia foi avançada pela própria fabricante dos equipamentos, a Saeta, num comunicado em que revela também que já efetuou as modificações pretendidas.

"O design final que a Saeta apresentou pretendia ser um tributo aos homens e mulheres que contribuem todos os dias para o futuro do Haiti e não era suposto ser uma declaração política. Durante o processo de revisão [das camisolas], a FIFA determinou que certos elementos visuais podiam ser interpretados de forma diferente, sob as suas regras para equipamentos, e acabou por requerer que fossem feitas modificações", lê-se.

Em causa uma imagem num dos cantos da camisola, alusiva à Batalha de Vertières, em que o Haiti conquistou a independência dos franceses. O líder revolucionário Jean-JAcques Dessalines, que se tornaria depois o primeiro imperador haitiano, arrancou a lista branca da bandeira francesa, criando uma nova bandeira para "a primeira república negra livre do mundo". O momento é comemorado anualmente no Dia da Bandeira no Haiti, a 18 de maio.

A Saeta diz que trabalhou durante meses com a Federação de Futebol do Haiti para criar "uma camisola que celebrasse o orgulho, a resiliência e o espírito do povo haitiano". Vários conceitos foram "desenvolvidos e afinados ao longo de vários meses" e submetidos à FIFA para aprovação.

O design final, com a imagem referente à Batalha de Vertières, entrou na camisola, que a seleção caribenha utilizou em amigáveis na última semana (diante de Peru e Nova Zelândia) e que esgotou no Haiti. À última hora, contudo, e a poucos dias da estreia do Haiti no Mundial 2026, diante da Escócia, no domingo, a Saeta foi obrigada a remover a iconografia em causa.