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Ivan Jaime devolvido ao FC Porto

11 jun, 2026 - 17:14

Jogador ficou a uma partida de ser acionada a cláusula obrigatória de compra.

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O Montréal oficializou a saída de Iván Jaime e o jogador vai ter de voltar ao FC Porto.

A cedência do jogador contemplava uma cláusula de compra obrigatória de 5,5 milhões de euros, que seria acionada até 31 de maio no caso do jogador cumprir 60% dos jogos com um mínimo de 45 minutos por partida.

Ficou a faltar um jogo para a cláusula ser ativada e, sem acordo entre os clubes, o Montréal oficializou a saída de Iván Jaime.

"O CF Montréal informou o FC Porto de que não exercerá a opção de compra para a transferência definitiva de Iván Jaime. O clube agradece a Iván pelo seu profissionalismo e deseja-lhe o maior sucesso no resto da sua carreira", escreveram os canadianos.

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