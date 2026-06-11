Ivan Jaime devolvido ao FC Porto

O Montréal oficializou a saída de Iván Jaime e o jogador vai ter de voltar ao FC Porto.

A cedência do jogador contemplava uma cláusula de compra obrigatória de 5,5 milhões de euros, que seria acionada até 31 de maio no caso do jogador cumprir 60% dos jogos com um mínimo de 45 minutos por partida.

Ficou a faltar um jogo para a cláusula ser ativada e, sem acordo entre os clubes, o Montréal oficializou a saída de Iván Jaime.

"O CF Montréal informou o FC Porto de que não exercerá a opção de compra para a transferência definitiva de Iván Jaime. O clube agradece a Iván pelo seu profissionalismo e deseja-lhe o maior sucesso no resto da sua carreira", escreveram os canadianos.