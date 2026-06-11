México derrota África do Sul e entra a ganhar no Mundial

O México derrotou a África do Sul, por 2-0, no jogo de estreia do Mundial 2026.

Os golos mexicanos no mítico estádio Asteca foram apontados por Julian Quinones, aos 9 minutos, e Raul Jimenez, ex-Benfica, aos 67.

A partida ficou marcada por três expulsões: Yaya Shitole – jogador do Tondela -, Themba Zwane (ambos da África do Sul) e César Montes, do México.

O México, um dos co-organizadores do Mundial, dominou a partida e terminou com 16 remates, contra 3 dos “bafana-bafana”, e 60% de posse de bola.

No outro jogo do Grupo A, a Coreia do Sul e a Chéquia vão defrontar-se a partir das 3h00, hora portuguesa, no estádio Akron.

Assim sendo, o México lidera, para já, o Grupo A com três pontos.

Destaque para Jimenez. O avançado, de 35 anos, estreou-se a marcar num Mundial depois de em 2020 ter tido um choque de cabeças, com David Luiz, outro ex-Benfica, que, quase, lhe custou a vida. Já Shitole, que ainda joga em Portugal, teve a pior estreia possível num Mundial: perdeu e foi expulso.

Por sua vez, o jovem Gilberto Mora bateu o recorde do mais jovem mexicano de sempre a atuar num Mundial de Futebol. Aos 17 anos entrou aos 66 minutos e bateu o recorde que pertencia a Manuel Rosas, "El Chaquetas", que jogou no Mundial 1930 aos 18 anos.

Nota também para um adepto alemão de 80 anos morreu, vítima de uma paragem cardíaca, nas imediações do Estádio Azteca, na Cidade do México, horas antes do jogo inaugural do Mundial 2026.