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Espanha
Oficial. José Mourinho regressa ao Real Madrid
11 jun, 2026 - 19:21 • Carlos Calaveiras
Técnico assina por três temporadas e o Benfica recebe 15 milhões de euros.
O Real Madrid oficializou, esta quinta-feira, a contratação de José Mourinho.
O técnico português assina por ter temporadas com o clube merengue.
Já a apresentação oficial vai ser a 13 de julho.
Mourinho regressa a Madrid, clube onde esteve entre 2010 e 2013.
José Mourinho tinha contrato com o Benfica. O Real Madrid vai pagar os 15 milhões de euros de cláusula de rescisão.
- Bola Branca 18h14
- 11 jun, 2026
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