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Espanha

Oficial. José Mourinho regressa ao Real Madrid

11 jun, 2026 - 19:21 • Carlos Calaveiras

Técnico assina por três temporadas e o Benfica recebe 15 milhões de euros.

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O Real Madrid oficializou, esta quinta-feira, a contratação de José Mourinho.

O técnico português assina por ter temporadas com o clube merengue.

Já a apresentação oficial vai ser a 13 de julho.

Mourinho regressa a Madrid, clube onde esteve entre 2010 e 2013.

José Mourinho tinha contrato com o Benfica. O Real Madrid vai pagar os 15 milhões de euros de cláusula de rescisão.

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