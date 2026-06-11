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Mundial 2026
Senesi convocado pela Argentina
11 jun, 2026 - 20:36
"Fava" calha a Balerdi que se lesionou.
A Argentina oficializa uma troca na lista de convocados para o Mundial 2026 por lesão.
Leo Balerdi sai e é substituído por Marcos Senesi.
O defesa central, de 29 anos, troca o Bournemouth pelo Tottenham.
A Argentina, campeã do mundo em título, está integrada no grupo J juntamente com Áustria, Argélia e Jordânia.
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