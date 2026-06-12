- Bola Branca 12h44
- 12 jun, 2026
-
Inglaterra
Burnley confirma contratação de Florentino
12 jun, 2026 - 15:49
Clube caiu na segunda liga inglesa, mas pagou os 24 milhões que estavam determinados.
O Burnley confirma a contratação em definitivo de Florentino.
O médio chegou ao clube inglês por empréstimo (dois milhões de euros) do Benfica, mas com cláusula obrigatória de 24 milhões de euros.
"O Burnley tem o prazer de confirmar que Florentino se juntou ao clube a título definitivo, vindo do Benfica. O jogador de 26 anos tinha uma cláusula de compra obrigatória incluída na sua transferência para o clube, a qual foi acionada durante a época passada", lê-se no comunicado dos "clarets".
Na época que agora terminou, Florentino esteve em 33 jogos do Burnley.
De recordar que o clube caiu da Premier League e vai jogar na segunda divisão inglesa em 2026/27.
- Bola Branca 12h44
- 12 jun, 2026
-