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Burnley confirma contratação de Florentino

12 jun, 2026 - 15:49

Clube caiu na segunda liga inglesa, mas pagou os 24 milhões que estavam determinados.

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O Burnley confirma a contratação em definitivo de Florentino.

O médio chegou ao clube inglês por empréstimo (dois milhões de euros) do Benfica, mas com cláusula obrigatória de 24 milhões de euros.

"O Burnley tem o prazer de confirmar que Florentino se juntou ao clube a título definitivo, vindo do Benfica. O jogador de 26 anos tinha uma cláusula de compra obrigatória incluída na sua transferência para o clube, a qual foi acionada durante a época passada", lê-se no comunicado dos "clarets".

Na época que agora terminou, Florentino esteve em 33 jogos do Burnley.

De recordar que o clube caiu da Premier League e vai jogar na segunda divisão inglesa em 2026/27.

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