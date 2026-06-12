Empate na abertura do Grupo B

O Canadá e a Bósnia Herzegovina empataram 1-1 em partida da primeira jornada do Grupo B do Mundial de futebol.

Marcaram primeiro os bósnios, por Lukic, aos 21 minutos, mas empataram os anfitriões, por Larin, aos 78.

A partida foi equilibrada, com duas grandes oportunidades para cada lado, mas o Canadá fechou a partida com mais remates (13-8) e mais posse de bola 61-39.

Também fazem parte deste grupo, a Suíça e o Qatar, que jogam este sábado a partir das 20h00.

Nota para as titularidades de dois conhecidos do campeonato português: Eustáquio (jogador do FC Porto) foi capitão do Canadá e Dedic, lateral direito do Benfica, também jogou de início.

Estiveram 43002 espectadores em Toronto.