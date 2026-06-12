Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 12 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Empate na abertura do Grupo B

12 jun, 2026 - 22:09 • Carlos Calaveiras

Dois conhecidos estiveram em campo: Eustáquio e Dedic.

A+ / A-

O Canadá e a Bósnia Herzegovina empataram 1-1 em partida da primeira jornada do Grupo B do Mundial de futebol.

Marcaram primeiro os bósnios, por Lukic, aos 21 minutos, mas empataram os anfitriões, por Larin, aos 78.

A partida foi equilibrada, com duas grandes oportunidades para cada lado, mas o Canadá fechou a partida com mais remates (13-8) e mais posse de bola 61-39.

Também fazem parte deste grupo, a Suíça e o Qatar, que jogam este sábado a partir das 20h00.

Nota para as titularidades de dois conhecidos do campeonato português: Eustáquio (jogador do FC Porto) foi capitão do Canadá e Dedic, lateral direito do Benfica, também jogou de início.

Estiveram 43002 espectadores em Toronto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 12 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)