- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
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Mundial 2026
Empate na abertura do Grupo B
12 jun, 2026 - 22:09 • Carlos Calaveiras
Dois conhecidos estiveram em campo: Eustáquio e Dedic.
O Canadá e a Bósnia Herzegovina empataram 1-1 em partida da primeira jornada do Grupo B do Mundial de futebol.
Marcaram primeiro os bósnios, por Lukic, aos 21 minutos, mas empataram os anfitriões, por Larin, aos 78.
A partida foi equilibrada, com duas grandes oportunidades para cada lado, mas o Canadá fechou a partida com mais remates (13-8) e mais posse de bola 61-39.
Também fazem parte deste grupo, a Suíça e o Qatar, que jogam este sábado a partir das 20h00.
Nota para as titularidades de dois conhecidos do campeonato português: Eustáquio (jogador do FC Porto) foi capitão do Canadá e Dedic, lateral direito do Benfica, também jogou de início.
Estiveram 43002 espectadores em Toronto.
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