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Mundial 2026

Infantino. “Com 64 equipas, talvez a Itália se qualificasse”

12 jun, 2026 - 21:36

Deputado transalpino já reagiu à “piada”.

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O presidente da FIFA, Gianni Infantino, fez uma piada sobre a ausência da Itália do Mundial que não caiu bem.

“Até discutimos a possibilidade de passarmos o Mundial para 64 equipas para envolver ainda mais o mundo do futebol. A proposta foi debatida na FIFA, mas, por agora, vamos desfrutar desta edição”, disse.

Infantino acrescentou: “Com 64 equipas, talvez a Itália se qualificasse. Poderíamos até ir para 228 equipas e ver se era possível”.

A piada do líder da FIFA não caiu bem em Itália e já teve resposta de Gaetano Amato, membro da Câmara dos Deputados.

“Gianni Infantino diverte-se a gozar com a Itália por não se ter qualificado para o Mundial? Não nos esqueçamos que ele não fala como um simples adepto num bar, mas como presidente da FIFA. Um cargo que ocupa graças ao apoio da federação italiana e que deveria impor equilíbrio, respeito e sentido de responsabilidade institucional”.

De recordar que a Itália falhou a qualificação para o Mundial pela terceira vez consecutiva.

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