Mais um caso. Partey impedido de entrar no Canadá

O internacional ganês Thomas Partey foi impedido de entrar no Canadá.

“A FIFA pode confirmar que o jogador Thomas Partey está impedido de viajar de Boston para o Canadá para o primeiro jogo contra o Panamá, na quarta-feira. O visa foi recusado pelo governo canadiano”, escreve o organismo máximo do futebol.



O médio do Villarreal está acusado em Inglaterra de cinco crimes de violação sexual e um de agressão sexual. Os alegados crimes ocorreram em 2021 e 2022.

O jogador, que já atuou em Arsenal e Atlético Madrid, tem julgamento marcado para 2 de novembro e já se declarou inocente.

O primeiro jogo da seleção do Gana no Mundial de futebol está marcado para a próxima quarta-feira contra o Panamá, em Toronto.

A participação de Partey está, assim, em risco no Mundial que decorre em Estados Unidos, Canadá e México. Os próximos jogos do Gana são contra Inglaterra (23 de junho) e Croácia (27 de junho).