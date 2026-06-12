- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
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Mundial 2026
Mais um caso. Partey impedido de entrar no Canadá
12 jun, 2026 - 18:44 • Carlos Calaveiras
Médio ganês tem caso em tribunal pendente e não conseguiu autorização para entrar no país onde joga o Gana.
O internacional ganês Thomas Partey foi impedido de entrar no Canadá.
“A FIFA pode confirmar que o jogador Thomas Partey está
impedido de viajar de Boston para o Canadá para o primeiro jogo contra o Panamá,
na quarta-feira. O visa foi recusado pelo governo canadiano”, escreve o organismo máximo do futebol.
O médio do Villarreal está acusado em Inglaterra de cinco crimes de violação sexual e um de agressão sexual. Os alegados crimes ocorreram em 2021 e 2022.
O jogador, que já atuou em Arsenal e Atlético Madrid, tem julgamento marcado para 2 de novembro e já se declarou inocente.
O primeiro jogo da seleção do Gana no Mundial de futebol está marcado para a próxima quarta-feira contra o Panamá, em Toronto.
A participação de Partey está, assim, em risco no Mundial que decorre em Estados Unidos, Canadá e México. Os próximos jogos do Gana são contra Inglaterra (23 de junho) e Croácia (27 de junho).
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- 12 jun, 2026
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