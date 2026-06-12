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Mundial 2026

Neymar volta aos treinos do Brasil para a semana

12 jun, 2026 - 22:46

Jogador está lesionado desde 17 de maio.

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O selecionador do Brasil, Carlo Ancelotti, espera que Neymar volte aos treinos na próxima semana.

“Neymar está a trabalhar muito para recuperar o mais rápido possível. A expectativa é que ele recupere e se integre no grupo na próxima semana”, afirmou Ancelotti.

Está, assim, confirmada a ausência do astro canarinho na estreia do Brasil do Mundial 2026 contra Marrocos.

De recordar que o avançado está a tentar recuperar de uma lesão no gémeo contraída a 17 de maio. O jogador do Santos ainda não treinou desde que está no estágio do “escrete”.

Ancelotti voltou a explicar a convocatória de Neymar: “Quando convocámos o Neymar, não o fizemos apenas pela sua qualidade técnica, que é indiscutível, mas também pela sua experiência e pelo exemplo que ele pode representar para os jovens que temos neste grupo”.

Entretanto, tem sido este o onze mais testado: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá e Vini Júnior; Matheus Cunha.

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  • 12 jun, 2026
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