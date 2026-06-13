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Espanha
Terceiro clube em dois anos. Anselmi vai treinar o Elche
13 jun, 2026 - 13:20 • Inês Braga Sampaio
Depois dos insucessos no FC Porto, em 2025, e no Botafogo, em 2026, o treinador argentino vai estrear-se na LaLiga.
Martín Anselmi tem novo clube. O treinador argentino, de 40 anos, vai orientar o Elche, da I Liga espanhola.
É o terceiro clube em dois anos para Anselmi, depois de experiências malsucedidas no FC Porto, em 2025, e no Botafogo, em 2026.
"Martín Anselmi será o encarregado de dar continuidade ao projeto desportivo do Elche CF. O técnico argentino e a entidade 'franjiverde' alcançaram um acordo para que ele se converta em treinador da primeira equipa durante a temporada 2026/27, com uma época adicional vinculada ao cumprimento de objetivos", lê-se em comunicado.
O Elche, que contava no plantel com o ponta de lança internacional português André Silva, que agora regressou ao FC Porto, garantiu a manutenção na LaLiga na última jornada da época que agora termina.
- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
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