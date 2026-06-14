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Futebol feminino

Andreia Jacinto no Real Madrid

14 jun, 2026 - 15:58 • Carlos Calaveiras

Médio portuguesa continua em Espanha, mas deixa a Real Sociedad.

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O Real Madrid oficializou a contratação de Andreia Jacinto com contrato até 2030.

"Andreia Jacinto será jogadora do Real Madrid nas próximas quatro temporadas, de 1 de julho de 2026 até 30 de junho de 2030. Andreia, de 24 anos, é internacional A por Portugal e chega da Real Sociedad, onde jogou nas últimas quatro temporadas”, lê-se no comunicado dos merengues.

O clube blanco conta que Andreia Jacinto “começou a sua carreira profissional no Sporting, onde jogou de 2019 a 2022, e conquistou uma Taça e uma Supertaça de Portugal".

A médio Andreia Jacinto tem, aos 24 anos, 62 internacionalizações por Portugal.

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