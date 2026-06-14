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Mundial 2026

Árbitro impedido de entrar nos Estados Unidos vai ser compensado pela FIFA

14 jun, 2026 - 22:17

Para além do valor financeiro que vai receber, o árbitro está já escalado para a Supertaça Europeia.

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A FIFA vai pagar ao árbitro Omar Abdulkadir Artan, da Somália, o valor equivalente à sua presença no Mundial 2026.

A informação está a ser avançada, este domingo, pela BBC Sport.

De recordar que o somali foi impedido de entrar nos Estados Unidos, não lhe foi concedido visto e ficou impedido de dirigir partidas durante o Mundial.

Omar Artan, considerado o melhor árbitro africano da atualidade, está já nomeado para apitar a Supertaça Europeia.

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