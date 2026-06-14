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Mundial 2026

Goleada faz lembrar outras vitórias, mas Alemanha não teve piedade de Curaçau

14 jun, 2026 - 20:23 • Carlos Calaveiras

Partida teve oito golos e a resistência dos estreantes durou pouco mais de meia-hora.

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A Alemanha goleou Curaçau, por 7-1, em partida da primeira jornada do Grupo E no Mundial 2026.

Os germânicos dominaram a partida em Houston, mas demoraram um pouco a acertar o passo e ainda apanharam um susto com o empate dos estreantes adversários.

Livano Comenencia é o novo herói de Curaçau ao fazer o único tento na partida da ilha de 250 mil habitantes. Na altura, o lateral do FC Zurique conseguiu o empate no encontro.

A surpresa durou 38 minutos, altura em que voltou a ser desfeita a igualdade, e a organização defensiva foi-se desfazendo.

A equipa alemã respondeu de forma contundente e, após a abertura do marcador, por Nmecha, e o empate surpreendente, puxou dos galões e não deixou respirar o adversário.

Schlottengbeck, Havertz (por duas vezes), Musiala, Brown e Undav assinaram a maior goleada do Mundial até agora.

Foram ao todo 26 remates dos comandados de Nagelsmann, contra oito da equipa do holandês Dick Advocaat – que chorou na altura do hino de Curaçau.

O resultado faz lembrar outros Mundiais (alô Brasil), mas ainda só vamos a meio da primeira jornada.

Com esta vitória gorda, a Alemanha lidera o grupo com três pontos. No outro jogo do grupo Costa do Marfim e Equador ainda vão defrontar-se.

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