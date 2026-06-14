- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
-
Mundial 2026
Goleada faz lembrar outras vitórias, mas Alemanha não teve piedade de Curaçau
14 jun, 2026 - 20:23 • Carlos Calaveiras
Partida teve oito golos e a resistência dos estreantes durou pouco mais de meia-hora.
A Alemanha goleou Curaçau, por 7-1, em partida da primeira jornada do Grupo E no Mundial 2026.
Os germânicos dominaram a partida em Houston, mas demoraram um pouco a acertar o passo e ainda apanharam um susto com o empate dos estreantes adversários.
Livano Comenencia é o novo herói de Curaçau ao fazer o único tento na partida da ilha de 250 mil habitantes. Na altura, o lateral do FC Zurique conseguiu o empate no encontro.
A surpresa durou 38 minutos, altura em que voltou a ser desfeita a igualdade, e a organização defensiva foi-se desfazendo.
A equipa alemã respondeu de forma contundente e, após a abertura do marcador, por Nmecha, e o empate surpreendente, puxou dos galões e não deixou respirar o adversário.
Schlottengbeck, Havertz (por duas vezes), Musiala, Brown e Undav assinaram a maior goleada do Mundial até agora.
Foram ao todo 26 remates dos comandados de Nagelsmann, contra oito da equipa do holandês Dick Advocaat – que chorou na altura do hino de Curaçau.
O resultado faz lembrar outros Mundiais (alô Brasil), mas ainda só vamos a meio da primeira jornada.
Com esta vitória gorda, a Alemanha lidera o grupo com três pontos. No outro jogo do grupo Costa do Marfim e Equador ainda vão defrontar-se.
- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
-