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Mundial 2026

Japão e Países Baixos empatam

14 jun, 2026 - 23:03 • Carlos Calaveiras

Quatro golos na segunda parte da partida.

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O Japão e os Países Baixos empataram 2-2 na primeira jornada do Grupo F do Mundial de futebol.

Os neerlandeses até fizeram o primeiro remate, mas os nipónicos reagiram e equilibraram as contas da primeira parte.

Os golos surgiram apenas no segundo tempo. Van Dijk e Summerville fizeram os tentos da “laranja”. Nakamura e Kamada apontaram os tentos dos asiáticos.

A partida manteve sempre o equilíbrio e isso nota-se nas estatísticas finais: 10 remates para cada lado.

Aos holandeses parece faltar um ponta de lança que faça a diferença, como já foram Van Basten, Van Nistelrooy ou Van Persie, por exemplo.

Já ao Japão, não esquecer que não está Mitoma, provavelmente o melhor jogador nipónico da atualidade.

Ainda neste Grupo vai jogar-se o Suécia – Tunísia.

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