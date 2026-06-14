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- 12 jun, 2026
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Futebol feminino
Jéssica Silva deixa Al Hilal
14 jun, 2026 - 16:12 • Carlos Calaveiras
Internacional lusa deixa a Arábia Saudita depois de uma época.
A avançada portuguesa Jéssica Silva anuncia que vai sair do Al Hilal, da Arábia Saudita.
A internacional lusa deu conta da decisão, este domingo, em publicação na rede social Instagram.
"Um ano depois… é hora de dizer adeus. Parto com muito mais do que memórias de futebol”, começa por escrever.
A jogadora lamentou não ter conseguido alcançar os objetivos no clube. “Esta época nem sempre foi fácil e não alcançámos o que queríamos, mas às vezes isso faz parte do caminho. Também nos ensina o que um clube como o Al Hilal espera, exige e sonha.”
Jéssica Silva elogia o facto de ter feito parte “da mudança e ajudar a construir algo para o futuro é uma delas. Orgulho-me de ter vivido o crescimento do futebol feminino por dentro e de ter tido um pequeno papel nesta caminhada”.
Numa temporada, Jéssica Silva, de 31 anos, marcou 14 golos e fez três assistências em 23 jogos.
Não é ainda conhecido o futuro desportivo da internacional lusa, que já passou, por exemplo, por Estados Unidos e França, para além de várias épocas em Portugal.
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