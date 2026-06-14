Jéssica Silva deixa Al Hilal

A avançada portuguesa Jéssica Silva anuncia que vai sair do Al Hilal, da Arábia Saudita.

A internacional lusa deu conta da decisão, este domingo, em publicação na rede social Instagram.

"Um ano depois… é hora de dizer adeus. Parto com muito mais do que memórias de futebol”, começa por escrever.

A jogadora lamentou não ter conseguido alcançar os objetivos no clube. “Esta época nem sempre foi fácil e não alcançámos o que queríamos, mas às vezes isso faz parte do caminho. Também nos ensina o que um clube como o Al Hilal espera, exige e sonha.”

Jéssica Silva elogia o facto de ter feito parte “da mudança e ajudar a construir algo para o futuro é uma delas. Orgulho-me de ter vivido o crescimento do futebol feminino por dentro e de ter tido um pequeno papel nesta caminhada”.

Numa temporada, Jéssica Silva, de 31 anos, marcou 14 golos e fez três assistências em 23 jogos.

Não é ainda conhecido o futuro desportivo da internacional lusa, que já passou, por exemplo, por Estados Unidos e França, para além de várias épocas em Portugal.