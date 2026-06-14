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Mundial 2026
Mau tempo. Conferência cancelada e treino de Portugal em risco
14 jun, 2026 - 22:40 • Carlos Calaveiras
A conferência de imprensa com Matheus Nunes foi cancelada, tal como os 15 minutos abertos à comunicação social.
A realização do treino da seleção portuguesa, marcado para as 23h45, está em sério risco devido a uma tempestade elétrica e chuva forte em Palm Beach, nos Estados Unidos.
A conferência de imprensa, com Matheus Nunes, foi já cancelada e mesmo os 15 minutos de treino abertos à comunicação social também.
A realização do treino está ainda a ser avaliado pelas autoridades e pela estrutura da Federação Portuguesa de Futebol. A realizar-se, será sem jornalistas.
A sala de imprensa foi evacuada e todos os jornalistas estão em viaturas no parque de estacionamento, confirmam os enviados do Canal 11.
A equipa das quinas está, neste momento, no autocarro a aguardar a decisão final sobre o treino. O regresso ao hotel parece ser a próxima decisão.
De recordar que já por alturas do Mundial de Clubes, também realizado nos Estados Unidos, vários jogos foram afetados devido ao mau tempo.
[atualizado às 23h12]
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