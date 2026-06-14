Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 12 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Mau tempo. Conferência cancelada e treino de Portugal em risco

14 jun, 2026 - 22:40 • Carlos Calaveiras

A conferência de imprensa com Matheus Nunes foi cancelada, tal como os 15 minutos abertos à comunicação social.

A+ / A-

A realização do treino da seleção portuguesa, marcado para as 23h45, está em sério risco devido a uma tempestade elétrica e chuva forte em Palm Beach, nos Estados Unidos.

A conferência de imprensa, com Matheus Nunes, foi já cancelada e mesmo os 15 minutos de treino abertos à comunicação social também.

A realização do treino está ainda a ser avaliado pelas autoridades e pela estrutura da Federação Portuguesa de Futebol. A realizar-se, será sem jornalistas.

A sala de imprensa foi evacuada e todos os jornalistas estão em viaturas no parque de estacionamento, confirmam os enviados do Canal 11.

A equipa das quinas está, neste momento, no autocarro a aguardar a decisão final sobre o treino. O regresso ao hotel parece ser a próxima decisão.

De recordar que já por alturas do Mundial de Clubes, também realizado nos Estados Unidos, vários jogos foram afetados devido ao mau tempo.

[atualizado às 23h12]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 12 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas