Mau tempo. Conferência cancelada e treino de Portugal em risco

A realização do treino da seleção portuguesa, marcado para as 23h45, está em sério risco devido a uma tempestade elétrica e chuva forte em Palm Beach, nos Estados Unidos.

A conferência de imprensa, com Matheus Nunes, foi já cancelada e mesmo os 15 minutos de treino abertos à comunicação social também.

A realização do treino está ainda a ser avaliado pelas autoridades e pela estrutura da Federação Portuguesa de Futebol. A realizar-se, será sem jornalistas.

A sala de imprensa foi evacuada e todos os jornalistas estão em viaturas no parque de estacionamento, confirmam os enviados do Canal 11.

A equipa das quinas está, neste momento, no autocarro a aguardar a decisão final sobre o treino. O regresso ao hotel parece ser a próxima decisão.

De recordar que já por alturas do Mundial de Clubes, também realizado nos Estados Unidos, vários jogos foram afetados devido ao mau tempo.

[atualizado às 23h12]