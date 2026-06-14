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Oficial. Porro continua no Tottenham
14 jun, 2026 - 21:40
Defesa espanhol já tem mais de 150 jogos pelos Spurs.
O ex-Sporting Pedro Porro renovou contrato com o Tottenham.
O clube londrino não avança os anos de renovação, mas acrescentam que é “de longa duração”.
Já a Sky Sports adianta que o acordo é por cinco anos, mais um de opção.
O internacional espanhol esteve em 47 jogos do Tottenham, equipa que lutou até à última para se manter na Premier League.
Porro soma já mais de 150 jogos pelos Spurs. Fez 13 golos e 25 assistências.
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