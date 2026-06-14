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Real Madrid. Cucurella pode ser o primeiro reforço de Mourinho

14 jun, 2026 - 18:08

Defesa esquerdo tem contrato com o Chelsea.

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O espanhol Marc Cucurella está próximo de ser reforço do Real Madrid.

A informação está a ser avançada por Fabrízio Romano, especialista no mercado de transferências.

A mesma fonte acrescenta que o lateral esquerdo e o Chelsea já chegaram a acordo verbal com os “merengues”.

Já o jornalista David Ornstein avançou que a nova equipa de José Mourinho vai pagar 55 milhões de euros, mais 5 por objetivos.

Cucurella tem contrato com o Chelsea até junho de 2029.

De recordar que, no Real Madrid, joga Alvaro Carreras, defesa esquerdo que os “blancos” contrataram na época passada ao Benfica, por 50 milhões de euros.

Contratados para a nova época do Real Madrid já estão Konaté (defesa-central ex-Liverpool) e Dumfries (defesa direito, ex-Inter). Outro nome dado como fechado é Bernardo Silva, mas ainda não é oficial.

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