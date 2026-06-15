- Bola Branca 18h15
- 15 jun, 2026
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Anthony Lopes continua na Ligue 1 pela via do Angers
15 jun, 2026 - 22:26 • Lusa
O guarda-redes internacional português, de 35 anos, terá a sua terceira experiência num clube francês.
O guarda-redes internacional português Anthony Lopes é reforço do Angers e vai continuar na Ligue 1 francesa, informou esta segunda-feira o emblema 13º classificado na época de 2025/26.
"O Angers SCO tem o prazer de anunciar a chegada de Anthony Lopes. O guarda-redes português assinou um contrato de dois anos com o clube, com opção de renovação por mais um ano", informou o clube gaulês.
Anthony Lopes, de 35 anos e 14 vezes internacional por Portugal, terá a sua terceira experiência num clube francês, depois de toda uma carreira ao serviço do Lyon, desde os infantis e com 12 épocas nos seniores.
Em 2024/25, assinou pelo Nantes, no qual se manteve por duas temporadas, na última com 33 jogos, numa época em que o canário desceu à segunda divisão, ao terminar o campeonato no 17º e penúltimo lugar.
O guarda-redes, nascido em França, mas com nacionalidade portuguesa, estreou-se pela seleção das quinas a 31 de março de 2015, depois de já ter um percurso pelos escalões de formação de Portugal, dos sub-17 aos sub-21.
- Bola Branca 18h15
- 15 jun, 2026
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