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César Peixoto oficializado como treinador do Wolverhampton

15 jun, 2026 - 16:21 • Inês Braga Sampaio

Treinador deixa o Gil Vicente, que conduziu ao sexto lugar da I Liga, para tentar devolver o Wolves à Premier League.

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César Peixoto é o novo treinador do Wolverhampton Wanderers, confirmou o clube inglês esta segunda-feira.

O técnico português, de 46 anos, deixa o Gil Vicente, da I Liga portuguesa, para trabalhar no Championship, a segunda divisão inglesa. Peixoto assinou um contrato de duas temporadas, pendente de visto de trabalho.

"Estou orgulhoso de estar aqui, neste clube grande e histórico de Inglaterra. É uma grande oportunidade para mim e estou preparado para fazer tudo para colocar o Wolves onde merece, na Premier League", afirma Peixoto, em declarações reproduzidas no site oficial do clube.

César Peixoto começou a carreira de treinador no Varzim. Passou por Académica, Desportivo de Chaves, Moreirense, Paços de Ferreira, antes de rumar ao Gil Vicente, o último clube que representou como jogador.

Ao longo de época e meia em Barcelos, o antigo internacional português começou por garantir a manutenção e, esta época, levou os galos ao sexto lugar da I Liga, às portas das competições europeias.

O sucessor de César Peixoto no Gil Vicente será Luís Pinto, ex-Vitória de Guimarães, ao que a Renascença apurou.

Também esta temporada, o Wolves desceu de divisão, para o Championship, depois de ficar no último lugar da Premier League.

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