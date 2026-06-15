- Bola Branca 18h15
- 15 jun, 2026
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Itália
"Ciao, Dea". Maurizio Sarri é o novo treinador da Atalanta
15 jun, 2026 - 22:23 • Lusa
No final de maio, o técnico italiano, de 67 anos, deixou a Lazio, por mútuo acordo, apesar de ter mais um ano de contrato.
O treinador Maurizio Sarri assumiu o comando técnico da equipa principal da Atalanta, sucedendo a Raffaele Palladino, anunciou esta segunda-feira o clube da Liga italiana, sem revelar a duração do vínculo.
"A Atalanta tem o prazer de anunciar a nomeação de Maurizio Sarri como treinador da equipa principal. Ao longo de sua distinta carreira como técnico, Sarri comandou mais de 800 partidas profissionais, com uma coleção de troféus que inclui um título da Liga Europa e um campeonato da Serie A", escreveu o emblema de Bérgamo, na página oficial na Internet.
No final de maio, Sarri, de 67 anos, deixou a Lazio, por mútuo acordo, apesar de ter mais um ano de contrato, depois de uma época em que o clube da capital italiana não foi além da nona posição na Serie A.
Agora, vai orientar a equipa do norte de Itália, que irá disputar a Liga Conferência em 2026/27, depois das passagens em clubes como o Nápoles, Chelsea, pelo qual venceu uma Liga Europa, em 2018/19, ou Juventus, que guiou à conquista do campeonato transalpino, em 2019/2020.
- Bola Branca 18h15
- 15 jun, 2026
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