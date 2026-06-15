Futebolista Rafa Mir condenado a oito anos e meio de prisão por agressão sexual

O futebolista espanhol Rafa Mir foi condenado, em Espanha, a oito anos e meio de prisão, por um crime de agressão sexual e outro de ofensa à integridade física, de acordo com o Tribunal Superior de Justiça da Comunidade Valenciana.

O jogador, de 28 anos, que esta época jogou no Elche por empréstimo do Valência, terá também de pagar uma indemnização de 64 mil euros à vítima, de quem terá de manter uma distância mínima de 500 metros durante a próxima década.

O tribunal decidiu sentenciar um outro arguido, o também futebolista Pablo Jara. Foi condenado a dois anos e meio de prisão e ao pagamento de uma multa de 6.280 euros, por um crime de agressão social, outro contra a honra e um terceiro de ofensa à integridade física contra uma segunda mulher.

"Não estou de acordo com a sentença e recorreremos nos próximos dias. Continuo a confiar na Justiça", escreveu Rafa Mir, nas redes sociais, após ser conhecido o resultado do julgamento.

Em causa estão factos ocorridos a 1 de setembro de 2024, numa moradia de Rafa Mir, nos arredores de Valência. A vítima de Rafa Mir acusou-o de cometer duas agressões sexuais não consentidas. A segunda denunciante acusou Jara de a tocar sem consentimento e, depois, de agredir e expulsar da moradia em estado de nudez parcial.

Durante o julgamento, Rafa Mir, que só aceitou responder a perguntas feitas pelo seu advogado, confirmou a ocorrência de relações sexuais, contudo, manteve que tinham sido consentidas. O tribunal deu razão às queixosas, no entanto, os dois futebolistas podem ainda recorrer a instâncias superiores.