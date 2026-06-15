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Mundial 2026
Irão já está nos Estados Unidos, mas não todos
15 jun, 2026 - 00:01
Equipa regressa ao México logo após a partida contra a Nova Zelândia.
A seleção do Irão já aterrou na Califórnia. No entanto, nem todos os elementos da comitiva estão nos Estados Unidos.
Os iranianos vão defrontar, na madrugada de terça-feira, a Nova Zelândia, em partida do Grupo G do Campeonato do Mundo.
Analistas, fisioterapeutas, elementos do staff e alguns diretores não foram autorizados a seguir para os Estados Unidos e continuam no México.
A viagem foi feita na véspera do jogo e o regresso vai ser realizado logo após o final do encontro. O visto não contempla segunda noite em solo norte-americano.
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