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Lateral português Costinha troca Olympiacos pelo Brighton

15 jun, 2026 - 22:17 • Lusa

Costinha, de 26 anos, representou o Rio Ave durante quatro temporadas. Assina contrato com o Brighton até 2031.

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O lateral-direito português Costinha assinou um contrato de cinco épocas com o Brighton, até 2031, após duas temporadas nos gregos do Olympiacos, anunciou esta segunda-feira o emblema da Liga inglesa.

"O Brighton & Hove Albion acertou a contratação do defesa Costinha, junto do Olympiacos, para um contrato de cinco anos, sujeito a autorização internacional e à conclusão das aprovações regulamentares habituais", escreveu o clube do sul de Inglaterra, no site oficial, mas sem revelar os valores envolvidos na transferência.

Costinha, de 26 anos, representou o Rio Ave durante quatro temporadas antes de se transferir em 2024/25 para o clube grego, pelo qual assinou um golo e quatro assistências, num total de 74 jogos.

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  • 15 jun, 2026
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