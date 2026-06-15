- Bola Branca 18h15
- 15 jun, 2026
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Lateral português Costinha troca Olympiacos pelo Brighton
15 jun, 2026 - 22:17 • Lusa
Costinha, de 26 anos, representou o Rio Ave durante quatro temporadas. Assina contrato com o Brighton até 2031.
O lateral-direito português Costinha assinou um contrato de cinco épocas com o Brighton, até 2031, após duas temporadas nos gregos do Olympiacos, anunciou esta segunda-feira o emblema da Liga inglesa.
"O Brighton & Hove Albion acertou a contratação do defesa Costinha, junto do Olympiacos, para um contrato de cinco anos, sujeito a autorização internacional e à conclusão das aprovações regulamentares habituais", escreveu o clube do sul de Inglaterra, no site oficial, mas sem revelar os valores envolvidos na transferência.
Costinha, de 26 anos, representou o Rio Ave durante quatro temporadas antes de se transferir em 2024/25 para o clube grego, pelo qual assinou um golo e quatro assistências, num total de 74 jogos.
- Bola Branca 18h15
- 15 jun, 2026
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