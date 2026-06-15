"Nu Bai". Cabo Verde "habituado a viver com 1%, os restantes 99% são esperança"

"Nos óra dja txiga". Chegou a hora de Cabo Verde no Mundial. Esta terça-feira os Tubarões Azuis nadam, pela primeira vez, no Mundial. O adversário é, também ele, um tubarão, mais que habituado a estas lides: Espanha, campeã do mundo em 2010 e quatro vezes campeã da Europa. Os de La Roja assustam, mas os cabo-verdianos não deixarão de festejar a estreia. "Entendemos que seria útil fazer uma festa para celebrar a estreia de Cabo Verde no Mundial. Convidamos todos os cabo-verdianos e todos os amigos de Cabo Verde a participar nesta festa em Santos [Lisboa]. A entrada é livre para todos os quiserem ver a partida. Estamos todos entusiasmados e expectantes para que Cabo Verde consiga um bom resultado", partilha com Bola Branca Ana Pires, encarregada de negócios da Embaixada de Cabo Verde em Portugal. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A diplomata participou na organização de uma fan zone em Lisboa para apoiar os Tubarões Azuis na estreia. Um país "pequenino, mas de coração grande" e, como tal, haverá "façanhas" das ilhas a compor o evento. "Muita batucada, cachupa, torresmos, que também não podem faltar. É uma alegria enorme poder sentir a nação unida", confessa Ana Pires. O desejo é que Cabo Verde "faça bonito" esta tarde e, havendo contenção tendo em conta o adversário, a esperança não morre.