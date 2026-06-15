Quem são os melhores marcadores dos Mundiais e quem pode fazer história?

Antes deles, o recorde pertenceu durante décadas a Gerd Müller. O lendário avançado da Alemanha Ocidental somou 14 golos em apenas duas fases finais, em 1970 e 1974, e foi ultrapassado apenas em 2006 por Ronaldo Nazário.

A liderança de Klose ficou consolidada no Mundial de 2014, no Brasil. Foi precisamente nas meias-finais, diante da seleção anfitriã, que o alemão marcou o golo que lhe permitiu isolar-se no primeiro lugar da lista, numa partida histórica que terminou com uma goleada por 7-1.

Miroslav Klose mantém-se como o melhor marcador da história dos Campeonatos do Mundo. O antigo avançado alemão apontou 16 golos em quatro edições, entre 2002 e 2014, ultrapassando o brasileiro Ronaldo, que terminou a carreira mundialista com 15 remates certeiros.

De Stábile, em 1938, até Mbappé, em 2022, passando por Pelé, Ronaldo e Müller, os Mundiais foram sempre palco para grandes goleadores. No topo dessa lista está um nome improvável, menos lendário do que as lendas que adoramos lembrar, e que vai sendo difícil de derrubar.

Nas tardes de verão em que o futebol parece parar o mundo, há golos que valem títulos, outros que ficam apenas na memória e alguns que atravessam gerações.

Logo atrás surgem nomes que marcaram diferentes épocas do futebol. O francês Just Fontaine continua a deter um registo que parece impossível de repetir: marcou 13 golos numa única edição, em 1958, um recorde absoluto num só Mundial. Também com 13 golos aparece Lionel Messi, que alcançou a marca na final do último Mundial, no Catar.

Depois de Messi, Kylian Mbappé é quem surge mais próximo dos primeiros lugares. O avançado francês já soma 12 golos em duas participações, depois de ter sido campeão em 2018 e finalista vencido em 2022. É também o jogador com mais golos em finais (4).



Aos 27 anos, o jogador do Real Madrid apresenta-se como o principal candidato a ameaçar o recorde de Miroslav Klose e é expectável que chegue à marca do alemão já neste Mundial. Também com 12 golos está Pelé que nas quatro edições que participou (1958, 1962, 1966 e 1970) venceu três títulos.



Eusébio, com 9 golos, é o português com mais golos em Mundiais. No entanto, Cristiano Ronaldo, com 8, pode ultrapassar a marca do "pantera negra", já neste Mundial. A diferença é que Eusébio o fez numa só edição do torneio, em 1966, enquanto Cristiano vai para a sexta presença num Mundial, será o primeiro futebolista a marcar em seis edições.

Ao longo de quase um século de Campeonatos do Mundo, muitos foram os jogadores que fizeram vibrar os adeptos. Mas nenhum, até hoje, marcou tantas vezes no maior palco do futebol como Miroslav Klose. Um avançado sem o brilho mediático de outros génios, mas que transformou a regularidade em recorde e escreveu o nome, em definitivo, na história dos Mundiais.