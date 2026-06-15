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Futebol Internacional

Real Madrid de Mourinho vai contar com Cucurella pela esquerda

15 jun, 2026 - 11:10 • Lusa

Clube não revelou os valores envolvidos na contratação de Cucurella, de 27 anos e que está a disputar o Mundial 2026 pela Espanha, mas a imprensa espanhola aponta para um investimento superior a 55 milhões de euros.

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O defesa internacional espanhol Marc Cucurella assinou até 2032 pelo Real Madrid, que vai ser treinador pelo português José Mourinho, anunciou hoje o clube da Liga espanhola de futebol.

“O Real Madrid e o Chelsea chegaram a acordo para a transferência do jogador Marc Cucurella, que fica vinculado ao nosso clube durante as próximas seis temporadas, até 30 de junho de 2032”, lê-se no comunicado dos ‘merengues’.

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O Real Madrid não revelou os valores envolvidos na contratação de Cucurella, de 27 anos e que está a disputar o Mundial2026 pela Espanha, mas a imprensa espanhola aponta para um investimento superior a 55 milhões de euros.

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O lateral esquerdo é o primeiro reforço oficializado para a equipa de José Mourinho, que vai regressar ao Real Madrid, depois de ter sido uma das promessas eleitorais do presidente Florentino Pérez.

Formado no Espanyol e no FC Barcelona, Cucurella passou por Eibar, Getafe e Brighton, antes de se mudar em 2022/23 para o Chelsea, ao serviço do qual conquistou o Mundial de clubes e a Liga Conferência.

“Todos no Chelsea gostaríamos de agradecer ao Marc pelos seus esforços durante o seu tempo no clube e pelo papel que teve nas recentes conquistas”, referiram os ‘blues’.

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