- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
-
Futebol Internacional
Real Madrid de Mourinho vai contar com Cucurella pela esquerda
15 jun, 2026 - 11:10 • Lusa
Clube não revelou os valores envolvidos na contratação de Cucurella, de 27 anos e que está a disputar o Mundial 2026 pela Espanha, mas a imprensa espanhola aponta para um investimento superior a 55 milhões de euros.
O defesa internacional espanhol Marc Cucurella assinou até 2032 pelo Real Madrid, que vai ser treinador pelo português José Mourinho, anunciou hoje o clube da Liga espanhola de futebol.
“O Real Madrid e o Chelsea chegaram a acordo para a transferência do jogador Marc Cucurella, que fica vinculado ao nosso clube durante as próximas seis temporadas, até 30 de junho de 2032”, lê-se no comunicado dos ‘merengues’.
Mundial 2026
🏆 Veja todas as notícias e histórias do Mundial 2026
Acompanhe aqui todos os desenvolvimentos do Campeo(...)
O Real Madrid não revelou os valores envolvidos na contratação de Cucurella, de 27 anos e que está a disputar o Mundial2026 pela Espanha, mas a imprensa espanhola aponta para um investimento superior a 55 milhões de euros.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
O lateral esquerdo é o primeiro reforço oficializado para a equipa de José Mourinho, que vai regressar ao Real Madrid, depois de ter sido uma das promessas eleitorais do presidente Florentino Pérez.
Formado no Espanyol e no FC Barcelona, Cucurella passou por Eibar, Getafe e Brighton, antes de se mudar em 2022/23 para o Chelsea, ao serviço do qual conquistou o Mundial de clubes e a Liga Conferência.
“Todos no Chelsea gostaríamos de agradecer ao Marc pelos seus esforços durante o seu tempo no clube e pelo papel que teve nas recentes conquistas”, referiram os ‘blues’.
- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
-