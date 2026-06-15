Suécia volta às Américas com 1994 na memória (e Gyökeres a fazer de Kennet Andersson?)

Em 1994, a Suécia não entrou no Mundial para ser lembrada. E talvez seja precisamente por isso que ficou na memória. Nos Estados Unidos, a Suécia apresentava-se como tantas outras seleções do seu tempo: organizada, contida, sem o brilho ostensivo dos candidatos ao título. Mas o futebol, por vezes, guarda espaço para equipas que crescem em silêncio e foi nesse registo que os suecos começaram a sua caminhada. Um bloco compacto, difícil de desmontar, que foi sobrevivendo jogo após jogo com uma espécie de inevitabilidade discreta. Brolin dava lampejos de classe, Martin Dahlin e Kennet Andersson ofereciam presença e profundidade, Ravelli segurava o que havia para segurar. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Os nórdicos começaram por superar o Grupo B com o Brasil, ambos sem derrotas. Tudo começou com um empate, a duas bolas, contra os Camarões do suplente Roger Milla. Roger Ljung e Martin Dahlin fizeram os golos dos suecos. Depois, veio a vitória contra a Rússia, algo que não acontecia desde o Mundial de 1974. Brolin, talvez a lenda maior da seleção sueca, marcou de penálti e Dahlin fez mais dois golos. Finalmente, contra o Brasil, na derradeira jornada da fase de grupos, a Suécia empatou a uma bola, com golos de Romário e Kennet Andersson. Nos oitavos de final, a Arábia Saudita nada pôde fazer contra esta ventania nórdica imparável: Andersson meteu um bis e Dahlin continuou o seu flirt com as balizas adversárias, 3-1 e carimbo no passaporte para os quartos de final. Seguiu-se aquela Roménia mágica de Hagi, agora selecionador do país. Suecos e romenos não se decidiram sobre quem era a melhor equipa, então avançaram para os penáltis, onde foram mais felizes os rapazes treinados por Tommy Svensson, hoje com 81 anos.