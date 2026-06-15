- Bola Branca 12h45
- 15 jun, 2026
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Mundial 2026
Suécia volta às Américas com 1994 na memória (e Gyökeres a fazer de Kennet Andersson?)
15 jun, 2026 - 12:12 • Redação*
Há 32 anos a Suécia surpreendeu o mundo com um inesperado terceiro lugar. Agora, de volta aos Estados Unidos, procura reviver o "Sonho Americano”. E tudo começou bem...
Em 1994, a Suécia não entrou no Mundial para ser lembrada. E talvez seja precisamente por isso que ficou na memória.
Nos Estados Unidos, a Suécia apresentava-se como tantas outras seleções do seu tempo: organizada, contida, sem o brilho ostensivo dos candidatos ao título. Mas o futebol, por vezes, guarda espaço para equipas que crescem em silêncio e foi nesse registo que os suecos começaram a sua caminhada.
Um bloco compacto, difícil de desmontar, que foi sobrevivendo jogo após jogo com uma espécie de inevitabilidade discreta. Brolin dava lampejos de classe, Martin Dahlin e Kennet Andersson ofereciam presença e profundidade, Ravelli segurava o que havia para segurar.
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Os nórdicos começaram por superar o Grupo B com o Brasil, ambos sem derrotas. Tudo começou com um empate, a duas bolas, contra os Camarões do suplente Roger Milla. Roger Ljung e Martin Dahlin fizeram os golos dos suecos. Depois, veio a vitória contra a Rússia, algo que não acontecia desde o Mundial de 1974. Brolin, talvez a lenda maior da seleção sueca, marcou de penálti e Dahlin fez mais dois golos. Finalmente, contra o Brasil, na derradeira jornada da fase de grupos, a Suécia empatou a uma bola, com golos de Romário e Kennet Andersson.
Nos oitavos de final, a Arábia Saudita nada pôde fazer contra esta ventania nórdica imparável: Andersson meteu um bis e Dahlin continuou o seu flirt com as balizas adversárias, 3-1 e carimbo no passaporte para os quartos de final. Seguiu-se aquela Roménia mágica de Hagi, agora selecionador do país. Suecos e romenos não se decidiram sobre quem era a melhor equipa, então avançaram para os penáltis, onde foram mais felizes os rapazes treinados por Tommy Svensson, hoje com 81 anos.
A eliminação frente ao Brasil, na meia-final, não apagou o que tinha sido feito até ali. Pelo contrário, fixou a ideia de uma equipa que tinha ido mais longe do que o guião inicial permitia imaginar. E no jogo do terceiro lugar, a vitória por 4-0 sobre a Bulgária não foi apenas um fecho: foi uma afirmação final, quase serena, de um percurso que não precisava de dramatização para ser grande. A goleada contra Balakov e companhia foi pintada por Brolin, pois claro, Mild, o Larsson e Kennet Andersson, um avançado com um grandíssimo jogo de cabeça que festejou cinco golos nesse torneio (Dahlin fez quatro e Brolin três).
Esse terceiro lugar tornou-se, com o tempo, uma espécie de fotografia nítida da identidade sueca em grandes palcos: resistente, pragmática, difícil de vencer, capaz de ir mais longe do que o esperado sem nunca parecer deslumbrada com o feito. Algo que não se via desde 1958, quando organizou o torneio e chegou à final, batizando o primeiro título mundial de Pelé e companhia.
Agora, ao regressar ao Mundial e depois da goleada por 5-1 à Tunísia, essa memória não surge como comparação inevitável, mas como eco distante. 1994 não é um peso, é apenas a prova de que, em certos verões, a história aceita equipas que não pedem licença para ficar. E quem tem Viktor Gyökeres, já se sabe, arrisca-se a ser feliz...
*texto editado por Hugo Tavares da Silva
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