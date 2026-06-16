Chaves "sem mágoas" por Vozinha. "Não nos despedimos, ele é que anunciou a saída"

"De zero a herói" é refrão de filme de animação que acompanhou a infância de muitos. Não é a melhor forma de definirmos alguém com 40 anos de idade e quase 20 de carreira, mas Vozinha foi, de facto, herói na estreia no Mundial e antes do jogo com Espanha era um perfeito desconhecido para a larga maioria dos apaixonados pelo futebol que, por estes dias, vivem e respiram Campeonato do Mundo. O Mundial é, também, uma montra para quem nele participa. Não é novo. No caso do guarda-redes de Cabo Verde, o cliché assenta que nem uma luva porque é, nesta altura, livre para negociar, tendo em conta que acabou contrato com o Desportivo de Chaves, que não guarda mágoa. "Fomos verdadeiros com o Vozinha, que deixou bem claro que quer lutar pelo espaço dele, quer ser titular. Não ficou nenhuma mágoa e, certamente, vai ouvir muita gente de Chaves a falar dele e não vai fugir muito disto que lhe estou a dizer, porque é a verdade", garante Nelson Lenho. Numa conversa franca e sem filtros com Bola Branca, o diretor desportivo dos flavienses explicou o processo que redundou nas despedidas entre clube e guarda-redes. "Entendemos ser muito frontais com o Vozinha e explicar-lhe que poderia continuar connosco, mas não garantiríamos que pudesse ser o número 1. Perguntei-lhe se depois do Mundial ele iria acabar ou qual era a ideia dele e a resposta foi clara. Disse que o ano não correu muito bem, foi um ano atípico, mas sentia-se com capacidade de defender mais alguns anos, e queria lutar pelo seu espaço", partilha.

O dirigente não esconde que o clube não fez chegar uma proposta para renovar contrato, mas assegura que nenhuma porta ficou fechada. "A nossa conversa não foi final. Disse-lhe 'vai ao Mundial, concentra-te, que eu sei que é uma coisa que tu queres muito, e depois, durante o Mundial ou no final do Mundial, a gente fala'. Ficou tudo em aberto. É verdade que não lhe fizemos uma proposta de renovação, mas também não lhe dissemos que o ciclo acabou aqui, tanto que é ele que anuncia a saída. Nós não nos despedimos do Vozinha", vinca. A cara da resistência cabo-verdiana tinha, portanto, a garantia que, independentemente do que acontecesse no Mundial, "a porta estava aberta para falar", mas sempre numa "perspetiva diferente". "Se ele se vir a ajudar e a melhorar alguns jogadores, alguns guarda-redes mais jovens, excelente. Agora, o Vozinha não merece que, ao não aceitar isso, o puséssemos nessa posição, por aquilo que ele foi, enquanto profissional aqui dentro. Podíamos dizer 'Vozinha, renovas mais um ano, estás connosco' e a seguir trazíamos um guarda-redes para apostar. Fomos verdadeiros com o Vozinha e ele também deixou bem claro que quer lutar pelo o espaço dele, quer ser titular" explica Nelson Lenho à Renascença. Sem mágoa, o antigo lateral esquerdo não tem dúvidas que Vozinha não vai ter qualquer dificuldade no capítulo que se segue. "Antes do Mundial fez o papel dele, é um jogador livre no Mundial, apesar dos seus 40 anos, e a fazer a exibição que fez ontem, é claro, teve uma projeção muito grande e, certamente, não lhe vai faltar mercado", aposta.