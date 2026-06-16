- Bola Branca 18h15
- 15 jun, 2026
-
Futebol Internacional
Dino Toppmöller é o novo treinador do Lens
16 jun, 2026 - 11:20 • Lusa
O técnico alemão ocupa o lugar de Pierre Sage, que vai orientar os ingleses do Crystal Palace e que levou o Lens a terminar no segundo lugar da Liga francesa em 2025/26
O treinador alemão Dino Toppmöller vai assumir o comando técnico do Lens nas próximas duas épocas, com a difícil tarefa de substituir o francês Pierre Sage, anunciou esta terça-feira o vice-campeão francês de futebol.
Toppmöller, de 45 anos, orientou os alemães do Eintracht Frankfurt nas últimas três temporadas, depois de ter sido adjunto do compatriota Julian Nagelsmann, atual selecionador germânico, no Leipzig, entre 2020 e 2021, e no Bayern Munique, entre 2023 e 2026.
O técnico alemão ocupa o lugar de Sage, que vai orientar os ingleses do Crystal Palace e que levou o Lens a terminar no segundo lugar da Liga francesa em 2025/26, oferecendo a oposição possível ao Paris Saint-Germain, e a conquistar pela primeira vez a Taça de França.
- Bola Branca 18h15
- 15 jun, 2026
-