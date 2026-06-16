- Bola Branca 18h15
- 16 jun, 2026
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"Lembro-me de ver cassetes do Milan". Ruben Amorim cumpre sonho de infância
16 jun, 2026 - 17:43 • Inês Braga Sampaio
Português afirmou, na oficialização como treinador do AC Milan, que orientar o clube "sempre foi uma" das suas ambições. Neste caso, há provas — e uma premonição.
As juras de amor a um novo clube são comuns. Houve Fábio Coentrão a dizer que era do Benfica "desde pequeno", o agente de Hélder Postiga afirmou que o avançado sonhava com o Tottenham. Contudo, a história do amor de Ruben Amorim pelo AC Milan, a que acaba de chegar, é antiga.
"Há ambições que ficam contigo ao longo da tua carreira, e treinar o AC Milan sempre foi uma das minhas", diz o treinador português, citado no comunicado em que o clube italiano anunciou a sua contratação.
Declarações que geram logo desconfiança. Neste caso, há provas. Assim contava Amorim, em 2017, numa entrevista ao jornal "Expresso": "Quando era miúdo gostava de ver o Benfica e o AC Milan. Lembro-me de ver cassetes do AC Milan com Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic..."
"Os meus sonhos de miúdo eram jogar no Benfica e no Milan. Cumpri um. Agora tenho de ser treinador no outro", acrescentou na altura.
A premonição cumpriu-se. Depois de ter passado por Casa Pia, Sporting de Braga, Sporting e Manchester United, o técnico de Vila Franca de Xira assume novo desafio de alto risco, agora no clube com que sonhava.
- Bola Branca 18h15
- 16 jun, 2026
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