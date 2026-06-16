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- 16 jun, 2026
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Oficial. Ruben Amorim é o novo treinador do AC Milan
16 jun, 2026 - 17:07
[em atualização]
O AC Milan confirmou Ruben Amorim como novo treinador, esta terça-feira.
O treinador português, de 41 anos, que estava sem clube desde que foi despedido do Manchester United em janeiro, continua a vestir de vermelho, agora ao comando de um dos maiores clubes de Itália.
Amorim sucede a Massimiliano Allegri, que na época que agora termina não conseguiu melhor que o quinto lugar. Os "rossoneri" ficaram fora da Liga dos Campeões (vão à Liga Europa), não ganharam títulos e o português Rafael Leão já fala em procurar "um novo desafio".
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