Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 16 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Oficial. Ruben Amorim é o novo treinador do AC Milan

16 jun, 2026 - 17:07

[em atualização]

A+ / A-

O AC Milan confirmou Ruben Amorim como novo treinador, esta terça-feira.

O treinador português, de 41 anos, que estava sem clube desde que foi despedido do Manchester United em janeiro, continua a vestir de vermelho, agora ao comando de um dos maiores clubes de Itália.

Amorim sucede a Massimiliano Allegri, que na época que agora termina não conseguiu melhor que o quinto lugar. Os "rossoneri" ficaram fora da Liga dos Campeões (vão à Liga Europa), não ganharam títulos e o português Rafael Leão já fala em procurar "um novo desafio".

[em atualização]

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 16 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas