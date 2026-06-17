- Bola Branca 18h15
- 16 jun, 2026
-
"¡Bienvenido!". Bernardo Silva oficializado pelo Real Madrid
17 jun, 2026 - 10:25 • João Malheiro
Internacional português assina por duas temporadas.
Bernardo Silva é jogador do Real Madrid. O clube da capital espanhola oficializou a chegada do jogador esta quarta-feira.
Numa publicação breve nas redes sociais, o Real Madrid dá as boas-vindas ao internacional português, no dia em que a seleção nacional fará a sua estreia no Mundial 2026, frente à República Democrática do Congo.
Aos 31 anos, o jogador assina por duas temporadas com o Real Madrid, até 30 de junho de 2028, segundo indica o clube, em comunicado.
Apesar de rumores fortes que o apontavam ao Barcelona e ao Atlético de Madrid, Bernardo Silva acaba por se juntar oficialmente aos "blancos", deixando de ser treinado por Pep Guardiola e passando a ficar às mãos de José Mourinho.
Bernardo Silva tornou-se uma das referências do projeto de Guardiola para o Manchester City, tendo conquistado 20 títulos com o clube inglês, incluindo seis Premier Leagues e uma Liga dos Campeões.
O português é o segundo grande reforço a ser anunciado desde a chegada de José Mourinho ao Real Madrid, depois de o defesa internacional espanhol Marc Cucurella que assinou até 2032.
- Bola Branca 18h15
- 16 jun, 2026
-