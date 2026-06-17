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Mundial 2026

Inglaterra mostra força na vitória contra a Croácia

17 jun, 2026 - 23:20

Harry Kane bisou na primeira jornada.

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A Inglaterra derrotou a Croácia, por 4-2, em partida da primeira jornada do Grupo L do Mundial 2026.

Foi um jogo de loucos, em Arlington, com muitos golos, várias oportunidades e um empate 2-2 ao intervalo.

Pelos ingleses marcaram Harry Kane (que bisou), Jude Bellingham e Marcus Rashford.

Já pelos croatas, terceiros em 1998 e 2022 e segundos em 2018, apontaram Martin Baturina e o ex-Benfica Petar Musa.

A seleção dos “três leões” dominou a partida com 22 remates, contra 10 da equipa dos "quadradinhos".

Estiveram mais de 70 mil espetadores no estádio AT&T.

Com este triunfo, a Inglaterra lidera o grupo, com três pontos. Gana e Panamá ainda vão jogar.

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  • 17 jun, 2026
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