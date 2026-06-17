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SC Braga defronta Zeleznicar Pancevo na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência
17 jun, 2026 - 13:34 • Lusa
Os jogos da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência estão marcados para 23 e 30 de julho, com o SC Braga a receber o Zeleznicar Pancevo no encontro da segunda mão.
O SC Braga vai defrontar os sérvios do Zeleznicar Pancevo na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência de futebol, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.
Os jogos da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência estão marcados para 23 e 30 de julho, com o SC Braga a receber o Zeleznicar Pancevo no encontro da segunda mão.
Os ‘arsenalistas’, quartos classificados da última I Liga portuguesa e semifinalistas da última Liga Europa, vão ter de ultrapassar três pré-eliminatórias para chegarem à fase de liga da Liga Conferência.
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