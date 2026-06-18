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Mercado de transferências

Afonso Moreira no Bayer Leverkusen

18 jun, 2026 - 19:04

Sporting ganha jackpot com jovem formado em Alcochete.

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O extremo Afonso Moreira deixa o Lyon e vai jogar para o Bayer Leverkusen, a troco de 29,5 milhões de euros, mais quatro por opção.

Afonso Moreira, que assinou contrato até 2031, mostrou-se “muito orgulhoso e feliz por poder vestir a camisola do Bayer Leverkusen”.

“Desde a primeira conversa que senti que este clube se ajustava perfeitamente às minhas ambições desportivas. Em conversas muito produtivas, os responsáveis mostraram-me uma perspetiva clara, analisaram detalhadamente a minha situação e os meus objetivos, e transmitiram-me que acreditam convictamente no meu potencial. Este reconhecimento significou muito para mim e foi um motivo essencial para a minha decisão a favor do Leverkusen", acrescentou.

O jogador, de 21 anos, fez 8 golos e 11 assistências em 37 jogos pelo Lyon.

O Sporting, clube de formação do jovem luso, vai receber 5,25 milhões de euros, equivalentes a 20% da mais valia. O clube de Alvalade vai ainda receber cerca de 900 mil euros pelo mecanismo de solidariedade.

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  • 18 jun, 2026
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