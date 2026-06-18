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Mundial 2026
Atenção, Portugal. Uzbequistão troca camisola 10
18 jun, 2026 - 00:00 • Lusa
O avançado Ruslanbek Jiyanov entra para o lugar de Jaloliddin Masharipov.
O Uzbequistão, segundo adversário de Portugal no Grupo K do Mundial 2026, substituiu o avançado Jaloliddin Masharipov, lesionado, por Ruslanbek Jiyanov, confirmou esta quarta-feira a federação uzbeque.
Jaloliddin Masharipov, de 32 anos, foi afastado da convocatória devido a uma hérnia discal.
Apesar das tentativas de recuperação, o selecionador Fabio Cannavaro decidiu pela exclusão do jogador dos iranianos do Esteghlal, decisão posteriormente validada pelo Comité Médico da FIFA.
Masharipov, camisola 10 e uma das principais figuras da equipa, soma 73 internacionalizações, com 11 golos e 11 assistências, e ganhou notoriedade internacional durante a passagem pelo Al Nassr, em que chegou a ceder a camisola 7 a Cristiano Ronaldo.
Para o seu lugar, Cannavaro chamou Ruslanbek Jiyanov, avançado de 25 anos do Navbahor Namangan, que tinha ficado de fora da lista final. O jogador, que contabiliza oito internacionalizações e um golo, herda também a camisola 10 e prepara-se para disputar o seu primeiro Mundial.
A seleção do Uzbequistão, qualificada pela primeira vez para um Campeonato do Mundo, é um dos adversários de Portugal no Grupo K do Mundial2026, juntamente com República Democrática do Congo e Colômbia, sendo que a estreia lusa está agendada para hoje, diante dos africanos, em Houston, a partir das 12h00 locais (18h00 em Lisboa).
Seguem-se os duelos com o Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston, às 12h00 (18h00), e com a Colômbia, no dia 27, em Miami, a partir das 19h30 (00h30 de dia 28).
O Mundial 2026 está a decorrer nos Estados Unidos, no México e no Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho.
Lista dos 26 convocados:
- Guarda-redes: Utkir Yusupov (Navbahor Namangan, Uzb) Botirali Ergashev (Neftchi, Azb) e Abduvokhid Nematov (Nasaf Qarshi, Uzb).
- Defesas: Rustamjon Ashurmatov (Esteghlal, Ira), Umarbek Eshmurodov (Nasaf Qarshi, Uzb), Avazbek Ulmasaliev (Olmaliq, Uzb), Abdukodir Khusanov (Manchester City, Ing) Abdulla Abdullaev (Dibba Al Fujairah, EAU), Jakhongir Urozov (Dynamo Samarqand), Khozhiakbar Alizhonov (Pakhtakor, Uzb), Behruz Karimov (Surkhon, Uzb), Farrukh Sayfiev (Neftchi, Azb) e Sherzod Nasrullaev (Pakhtakor, Uzb).
- Médios: Azizjon Ganiev (Al Bataeh, EAU), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Sherzod Esanov (FK Buxoro), Otabek Shukurov (Baniyas, EAU), Odiljon Hamrobekov (Tractor, Ira) Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor, Uzb) e Jamshid Iskanderov (Neftchi, Azb).
- Avançados: Abbosbek Fayzullaev (Basaksehir, Tur), Oston Urunov (Persepolis, Ira), Ruslanbek Jiyanov (Navbahor Namangan, Uzb), Azizbek Amonov (Dynamo Samarqand, Uzb), Eldor Shomurodov (Basaksehir, Tur) e Igor Sergeev (Persepolis, Ira).
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