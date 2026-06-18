Carlos Alberto Parreira internado

O treinador Carlos Alberto Parreira, que levou a seleção brasileira ao título de campeão mundial em 1994, nos Estados Unidos, foi internado no hospital Samaritano Barra, para se submeter a tratamentos a um cancro.

Em comunicado, a unidade hospitalar do Rio de Janeiro deu conta da admissão de Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, a quem foi diagnosticado um linfoma de Hodgkin, em 2023.

Além de levar o 'escrete' ao 'tetra', em 1994, Parreira comandou ainda a seleção brasileira na vitória na Copa América de 2004 e no Mundial2006, em que 'caiu' nos quartos de final frente à finalista França.

No total, segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o técnico orientou a 'canarinha' em 177 jogos, conseguindo 124 vitórias, 39 empates e sofrendo 14 derrotas.

Parreira integrou a equipa técnica liderada por Mário Zagallo na vitória brasileira no Mundial1970 e coordenador da CBF durante o Mundial2014, em que foi orientada por Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador de Portugal.

Além disso, levou outras seleções a várias edições de campeonatos do mundo, caso do Kuwait, em 1982, dos Emirados Árabes Unidos, em 1990, da Arábia Saudita, em 1998, e da África do Sul, em 2010.