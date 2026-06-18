- Bola Branca 18h14
- 18 jun, 2026
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Mundial 2026
Empate não agrada, mas mantém checos e sul-africanos ligados
18 jun, 2026 - 19:27 • Carlos Calaveiras
Dois países tinham perdido na primeira jornada do Grupo A.
A República Checa e a África do Sul empataram 1-1 em partida da segunda jornada do Grupo A do Mundial 2026.
O empate ajusta-se ao que se passou no relvado em Atlanta.
Os checos entraram melhor, marcaram cedo (por Sadilek, aos seis minutos) e dominaram grande parte da partida.
No entanto, os sul-africanos reagiram e chegaram à igualdade aos 83 minutos, de grande penalidade, por Mokoena.
O jogo terminou com muitos remates: 14-17.
Este empate não é especialmente bom por nenhum dos dois países que, recorde-se, perderam na primeira jornada do Grupo A.
O México e a Coreia do Sul – que venceram no primeiro jogo – vão defrontar-se no segundo jogo.
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- 18 jun, 2026
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