Empate não agrada, mas mantém checos e sul-africanos ligados

A República Checa e a África do Sul empataram 1-1 em partida da segunda jornada do Grupo A do Mundial 2026.

O empate ajusta-se ao que se passou no relvado em Atlanta.

Os checos entraram melhor, marcaram cedo (por Sadilek, aos seis minutos) e dominaram grande parte da partida.

No entanto, os sul-africanos reagiram e chegaram à igualdade aos 83 minutos, de grande penalidade, por Mokoena.

O jogo terminou com muitos remates: 14-17.

Este empate não é especialmente bom por nenhum dos dois países que, recorde-se, perderam na primeira jornada do Grupo A.

O México e a Coreia do Sul – que venceram no primeiro jogo – vão defrontar-se no segundo jogo.