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Mundial 2026

FIFA impede fotojornalistas junto aos treinadores na altura do hino

18 jun, 2026 - 22:54

Tuchel tinha-se queixado no final do primeiro jogo de Inglaterra.

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A FIFA deu razão ao selecionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, e não vai autorizar fotojornalistas em frente aos bancos das equipas enquanto se ouvem os hinos.

O técnico tinha-se queixado: "Não consigo ver a minha equipa".

"Eram uns 50 e não consegui ver um único jogador. Arruinaram-me a experiência", lamentou Tuchel.

No Estádio AT&T, a Inglaterra derrotou a Croácia, por 4-2, na primeira jornada do Mundial 2026.

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