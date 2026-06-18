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Mundial 2026
FIFA impede fotojornalistas junto aos treinadores na altura do hino
18 jun, 2026 - 22:54
Tuchel tinha-se queixado no final do primeiro jogo de Inglaterra.
A FIFA deu razão ao selecionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, e não vai autorizar fotojornalistas em frente aos bancos das equipas enquanto se ouvem os hinos.
O técnico tinha-se queixado: "Não consigo ver a minha equipa".
"Eram uns 50 e não consegui ver um único jogador. Arruinaram-me a experiência", lamentou Tuchel.
No Estádio AT&T, a Inglaterra derrotou a Croácia, por 4-2, na primeira jornada do Mundial 2026.
- Bola Branca 18h14
- 18 jun, 2026
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