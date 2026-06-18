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Ibrahima Konaté é o terceiro reforço da nova "era Mourinho" no Real Madrid
18 jun, 2026 - 10:14 • Inês Braga Sampaio
Treinador português acrescenta o central internacional francês à lista de reforços, que já conta também com o espanhol Marc Cucurella e o português Bernardo Silva.
O Real Madrid, treinado por José Mourinho, oficializa, esta quinta-feira, a contratação de Ibrahima Konaté, que terminou contrato com o Liverpool.
O defesa-central internacional francês, de 27 anos, que se encontra, atualmente, a disputar o Mundial 2026, assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas, até 30 de junho de 2030.
Konaté deixa o Liverpool ao fim de cinco temporadas, em que se foi afirmando como titular. Em 2025/26, fez 51 jogos e dois golos pelos "reds".
Formado entre Paris FC e Sochaux, Konaté estreou-se no futebol profissional no clube de Montbéliard. Rumou ao Leipzig em 2017/18, ainda com 18 anos, e lá esteve quatro épocas, até que o Liverpool se chegou à frente com 40 milhões de euros. Em Anfield Road, venceu uma Premier League, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga e uma Supertaça.
Konaté é o terceiro reforço oficial para José Mourinho, no regresso ao Real Madrid. Segue-se ao lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella, que assinou até 2032, e ao médio português Bernardo Silva, até 2028.
- Bola Branca 12h44
- 17 jun, 2026
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