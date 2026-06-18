Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 17 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ibrahima Konaté é o terceiro reforço da nova "era Mourinho" no Real Madrid

18 jun, 2026 - 10:14 • Inês Braga Sampaio

Treinador português acrescenta o central internacional francês à lista de reforços, que já conta também com o espanhol Marc Cucurella e o português Bernardo Silva.

A+ / A-

O Real Madrid, treinado por José Mourinho, oficializa, esta quinta-feira, a contratação de Ibrahima Konaté, que terminou contrato com o Liverpool.

O defesa-central internacional francês, de 27 anos, que se encontra, atualmente, a disputar o Mundial 2026, assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas, até 30 de junho de 2030.

Konaté deixa o Liverpool ao fim de cinco temporadas, em que se foi afirmando como titular. Em 2025/26, fez 51 jogos e dois golos pelos "reds".

Formado entre Paris FC e Sochaux, Konaté estreou-se no futebol profissional no clube de Montbéliard. Rumou ao Leipzig em 2017/18, ainda com 18 anos, e lá esteve quatro épocas, até que o Liverpool se chegou à frente com 40 milhões de euros. Em Anfield Road, venceu uma Premier League, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

Konaté é o terceiro reforço oficial para José Mourinho, no regresso ao Real Madrid. Segue-se ao lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella, que assinou até 2032, e ao médio português Bernardo Silva, até 2028.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 17 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Uma única congolesa celebra no meio de milhares de adeptos de Portugal

Uma única congolesa celebra no meio de milhares de adeptos de Portugal

Martínez pede autocrítica

Martínez pede autocrítica

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

À espera de Ronaldo e da seleção em Houston

À espera de Ronaldo e da seleção em Houston

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."