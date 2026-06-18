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Mundial 2026

Manzambi decisivo na vitória da Suíça

18 jun, 2026 - 22:24 • Carlos Calaveiras

Helvéticos assumem liderança do grupo. João Pinheiro foi o árbitro.

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A Suíça goleou a Bósnia, por 4-1, na segunda jornada do Grupo B do Mundial 2026.

A partida estava equilibrada e sem golos, mas depois chegou o minuto decisivo do encontro: entrou Johan Manzambi, aos 71 minutos.

O jovem médio do Friburgo entrou e marcou dois golos, o primeiro e o terceiro da partida disputada em Inglewood, nos Estados Unidos.

Rubén Vargas e Granit Xhaka, este de penálti, fizeram os outros tentos dos helvéticos.

Já pela Bósnia ainda descontou Ermin Mahmic, com um bom remate de ressaca após canto.

A partida teve 18 remates (13-5, a favor da Suíça).

O jogo foi dirigido pelo árbitro português João Pinheiro.

Com este triunfo, a Suíça sobe aos 4 pontos no grupo. A Bósnia mantém 1 trazido da primeira jornada.

Ainda vão defrontar-se Canadá e Qatar para o mesmo agrupamento.
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